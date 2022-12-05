Eyüp Sabri Göncü ''Biyoteknolojide Yetişmiş İnsana İhtiyaç Artıyor''

Eyüp Sabri Göncü, biyoteknolojide yetişmiş insana ihtiyaç artıyor dedi. Eyüp Sabri Göncü haberimizin tüm detayları için web sayfamızı ziyaret ediniz.

Biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve yenilikler eğitim kurumlarının bu değişimlere adapte olmalarını zorunlu kılıyor. Dünyadaki en başarılı üniversiteler biyoteknoloji alanında yaşanan gelişmelere bağlı olarak bu alanda lisans, master ve doktora programları uyguluyor. Türkiye’de ise bu alanda çalışmalar henüz çok ileri seviyede olmasa da belli üniversitelerde biyoteknoloji alanına yönelik bölümlerde eğitim veriliyor, Ar-Ge merkezleriyle çalışmalar yürütülüyor.

Ülkemizde TÜBİTAK ve T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Biyoteknoloji Araştırma Merkezi başta olmak üzere pek çok kamu ve özel sektör çalışmalar yapıyor. Bunlar arasında 2002 yılından beri faaliyette olan Eyüp Sabri Göncü yönetimindeki Dollvet Biyoteknoloji dünya standartlarında üretim yapabilme kabiliyetiyle ülkemize bu alanda büyük katkı veriyor. Ancak biyoteknolojide kendimizi geliştirmek, bu teknolojiyi yönetmek ve ilerlemek için her türlü kurum ve kuruluşta, işinde yetkin, eğitimli, çok sayıda yetişmiş insana ihtiyaç duyulacak. Bu nedenle sektörün önde gelenleri, başta eğitim alanında olmak üzere gereken tüm adımların bir an önce atılması gerektiğini söylüyor.

Dollvet Biyoteknoloji’nin yönetim kurulu başkanı Eyüp Sabri Göncü biyoteknoloji alanıyla ilgili olarak hassas bir tutum sergiliyor. Uzun yıllardır faaliyette olan Dollvet Biyoteknoloji dünya standartlarında üretim yapabilmesiyle ülkemize önemli ölçüde değer katıyor. Biyoteknoloji alanına daha fazla yoğunlaşılması gerektiğinin altını çizen Göncü uzun seneler daha biyoteknoloji alanında yer alacaklarından bahsediyor.