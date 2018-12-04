Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 474 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

4. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları hazır bulundu.

Tanık sıfatıyla ifade veren Ayhan Ç, lise yıllarında FETÖ yapılanması ile tanıştığını, Harp Okulundan mezun olduğu 2009'a kadar da örgütle bağlantısının devam ettiğini bildirdi.

Harp Okulundan mezun olmadan önce okuldaki komuta kademesinin tamamıyla FETÖ'nün kontrolünde olduğunu aktaran Ayhan Ç, o dönem okuldan tanıdığı TBMM'yi bombalayan pilot Hasan Hüsnü Balıkçı ile eski pilot teğmen Enes Taştan'ın da FETÖ'cü olduğuna kanaat getirdiğini söyledi.

Tanık Ayhan Ç, "İzlenimlerim yönünde Hasan Hüsnü Balıkçı'nın da FETÖ'cü olduğu kanaatine vardım. Özellikle son sınıfta lider teşkilatına seçilenlerin ve seçenlerin tamamen FETÖ'cü olduğunu düşündüm. Teşkilata seçilenlerden birisi de benim. Harp Okulundaki komutanlarıma FETÖ mensubu olduklarını düşündüğüm için güvenmiyordum. Enes Taştan'ın ağabeyi de F-16 pilotu. Son yıllarda F-16 pilotu olmak için FETÖ'cü olmak gerekiyordu. Buna ben de dahilim. Harp Okulundan sonra FETÖ'den ayrıldım ve beni F-16 pilotu yapmadılar" diye konuştu.

"KOMUTANLAR, FETÖ TARAFINDAN ORAYA KONULMUŞ İNSANLARDI"

Neden FETÖ'den ayrıldığı sorulan Ayhan Ç, "Harp Okulu yıllarımda bazı öğrencilere haksızlık yapıldığını ve bu öğrencilerin hak etmediği halde cezalar almaya başladığını fark ettim. Harp Okulunun, FETÖ tarafından ele geçirildiğini düşünüyordum" dedi.

"Harp Okulundaki komutanlar, FETÖ tarafından oraya konulmuş insanlardı" ifadesini kullanan Ayhan Ç, FETÖ iltisakı nedeniyle pilot yapılanların, Harp Akademilerini kazanmasının sağlandığını ve kurmay olması için önünün açıldığını bildirdi.



