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Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan setin tamamlandığını duyurdu

Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan setin tamamlandığını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kamuda çeviri alanına ilişkin hazırlanan kitap setinin tamamlandığını duyurdu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamuda çeviri alanına bütüncül bir bakış açısından değerli katkılar sunacağına inandığımız Çevirmen Rehberi, Kamu Terim Bankası ve Kamu Kurumları Sözlüğünden oluşan setimiz tamamlandı. Yayınlarımıza 'https://iletisim.gov.tr/turkce/yayinlarimiz' adresinden ulaşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

 

Etiketler kamu çeviri set
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