Fatih Portakal benzin ve motorinde zamların nereye varacağını açıkladı

Gazeteci Fatih Portakal, zam üstüne zammın da zammının geldiği akaryakıt fiyatlarında zamlarının nereye varacağını açıkladı.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar vatandaşı isyan ettiriyor. Enerji piyasasından edinilen bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu geceden itibaren 1 lira 36 kuruş daha zam gelmesi bekleniyor. Bu gece gelecek zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 25 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 25 lirayı da aşacak.

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya hesabından zamlara tepki göstererek nereye varacağını açıkladı.

Portakal paylaşımında, “Motorine yine zam geliyormuş. Siteler yine büyük zam diyor. Çiftçi bir kez daha battı. Özetle millet olarak ha bire tosluyoruz bir yerlere… Yönetenlerse “her şey güzel, kalkındık, ilerliyoruz” diyor. Bir gariplik var amma!” dedi.