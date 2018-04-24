Fatih Portakal'ın sözleri yine olay yaratacak !

Gazeteci Fatih Portakal, sosyal medya üzerinden "Cumhur: 1 CHP-İYİ: 1" diyerek gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Portakal, "Tüm seçimler zamanında deyip baskın seçim kararı alırken siyasi ahlak, böyle bir olaya siyasi ahlaksızlık" ifadesini kullandı.



Pazar günü gündemi sarsan 15 CHP’li milletvekilinin İYİ Parti saflarına geçmesi ve sonucunda İYİ Parti’nin Meclis’te grup kurarak 24 Haziran erken seçimlerine katılma hakkı elde etmesi ile ilgili olarak bir yorum da gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.

Portakal, sosyal medya üzerinden AKP’yi eleştirirken İYİ Parti ve CHP dayanışmasına destek verdi.

“CUMHUR 1 – CHP/İYİ 1”

Fatih Portakal Tiwtter’dan, “Sanırım cumhur ittifakının beklemediği bir hamleydi, 15 CHP'linin istifa edip İYİparti için grup kuracak olması. Oyunun artık kuralı muralı kalmadı. Partiler birbirlerinin oyununu bozmaya çalışıyor. Cumhur: 1 CHP/İYİ: 1. CHP'den 15 vekil hadisesi #AKP'nin planlarını alt üst etmiş gibi. Siyasi ahlaksızlık denilen cümleler kurulmuş. Tüm seçimler zamanında deyip baskın seçim kararı alırken siyasi ahlak, böyle bir olaya siyasi ahlaksızlık. Peki bu duruma ülkeyi kim getirmiş olabilir?!?!” açıklamasını yaptı.