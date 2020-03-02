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  3. 02 Mart 2020 10:38

Fatih Tezcan'dan skandal sözler

Atatürk'e yönelik yaptığı skandal çıkışlarla tepki çeken Fatih Tezcan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu hedef göstererek ordumuza saldırı arasında bağlantısı olup olmadığını sordu.

Fatih Tezcan'dan skandal sözler
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Atatürk'e yönelik tepki çeken çıkışlarıyla bilinen Fatih Tezcan, Twitter hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef gösterdi.

İdlib'de yaşanan ve Türk askerlerinin şehit düşmesine sebep olan saldırıya yönelik yaptığı açıklamada Kılıçdaroğlu'nu suçlayan Tezcan "CHP Lideri Kemal K.’nın 'Yakında İktidarız! Tabanımız hazırlansın!' lafıyla ordumuza saldırı arasında bağlantı var mı?" dedi.

 Atatürk düşmanı Tezcan'ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şu şekilde:

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