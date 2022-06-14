FED'in piyasaları yakmasına 1 kala, dolar, Euro ve altın uçuşta!

Tüm dünya nefesini tutmuş, ABD Merkez Bankası FED'in vereceği faiz kararına odaklanmışken döviz ve değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Hem döviz hem de değerli madenlerin Türk Lirası karşısındaki endişe veren yükselişi tüm hızıyla sürüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son kabinesi toplantısı sonrası yaptığı "Bu iktidar faizi artırmayacak" açıklamasıyla çalkalanan piyasalar, yine geçtiğimiz hafta Perşembe akşamı açıklanan yeni ekonomik adımlarla anlık bir geri çekilme yaşamış ancak hemen ardından yeniden yükselişe geçmişti.

Küresel piyasalar, ABD'de geçen hafta açıklanan enflasyonun beklentileri aşmasının ardından yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararlarına gözlerini çevirdi. Piyasalar Fed'in bu ay ve Temmuz'da 75 baz puan faiz artırımına gideceğini fiyatlarken, cuma günü tahminleri aşan enflasyon verileri Fed'den hızlı ve büyük faiz artırımları geleceği beklentilerini pekiştirdi.

Dolar endeksi dün 20 yılın zirvesi olan 105.29'e yükseldikten sonra bugün 104,91'de bulunuyor.

Sanayi üretim verileri ve cari açık açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) sanayi üretim rakamlarını açıkladı. TÜİK verilerine göre; sanayi üretimi yıllık yüzde 10,8 arttı. Cari işlemler hesabı nisanda 2 milyar 737 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 25 milyar 710 milyon dolarla 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Türkiye'nin beş yıllık CDS'leri 850 baz puana yaklaşırken Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Hakan Kara dün Twitter paylaşımında, "Mevcut CDS oranları döviz cinsi dış borçlar için yüzde 35 iflas olasılığına işaret ediyor. Tamamen bilim dışı politikaların sonucu" dedi.

Yükselen CDS Hazine'nin dolar cinsi borçlanma maliyetinin çift haneye yükseldiğine işaret ediyor. Hazine'nin bu maliyetle borçlanmayı tercih edip etmeyeceği de piyasalarda takip edilen bir konu.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 17,27 TL'den başlayan Dolar 17,20 TL'den, 18,04 TL'den başlayan Euro 18 TL'den, 21,10 TL'den başlayan Sterlin ise 20,96 TL'den işlem görüyor.



Dün, doların satış fiyatı 17,25 lira, avronun satış fiyatı ise 17,99 lira olmuştu. Altın ve gümüş

Ons altın 1.830 Dolar'dan, Gram altın 1.012 TL'den, Çeyrek altın 1.629 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.696 TL fiyatıyla işlem görüyor.

Altın fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 10 ile 20'lik farkla işlem görüyor.





Gümüş ise 11,77 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar



Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 22 bin 776 dolar, Ethereum ise bin 215 dolardan işlem görüyor.

Analistler, yükselen enflasyonla mücadele için para politikası sıkılaşmasının ve likiditenin azalmasının yatırımcıları küresel piyasalarda riskli varlıklardan uzaklaştırdığını belirtti.

Brent petrol

Petrol fiyatları yatay bir seyirle 120 dolar üzerinde bulunuyor. Brent petrol de 122 dolarda bulunurken ABD ham petrolü 121 dolar civarından işlem görüyor. Yarın açıklanacak Fed kararının ardından olası bir sıkılaşma politikasının petrolde talep görünümünü nasıl etkileyeceği ve Çin'de devam eden salgın fiyatlamalarda etkili oluyor.