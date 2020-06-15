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  3. 15 Haziran 2020 08:22

Felaketten kılpayı! Yolcu otobüsü yoldan çıktı

Bartın-İzmir arası yolcu taşımacılığı yapan Murat Temiz yönetimindeki otobüs Gelenbe-Akhisar arası İlyaslar Mahallesi kavşağı yakınlarında yoldan çıktı.

Felaketten kılpayı! Yolcu otobüsü yoldan çıktı
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Edinilen bilgiye göre Akhisar istikametine giden otobüsün önüne çıkan köpeğin ardından şoför Murat Temiz direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıktı ve yaklaşık 100 metre sürüklenerek ilerledi.

İKİ KİŞİ HAFİF YARALI

Devrilmeden yol kenarında sürüklenen 17 yolcunun bulunduğu otobüste 2 kişi hafif şekilde yaralandı. 2 yaralı kişi olay yerine gelen 112 acil ambulans aracında ayakta tedavi edildi.

Yolcular firmaya ait başka bir otobüs ile olay yerinden ayrıldı.

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trafik kazası , kaza , yolcu otobüsü
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