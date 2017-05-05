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  3. 05 Mayıs 2017 13:45

Fethiye'de sosyal medyayı sallayan görüntü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde 2 Suriyelinin çöp konteynerinin önünde yemek yerken çekilen fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Fethiye'de sosyal medyayı sallayan görüntü
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Muğla'nın Fethiye İlçesi’nde, 1’i çocuk 2 Suriyeli’nin yol kenarındaki çöp konteynerinin önünde yemek yerken çekildiği belirtilen fotoğrafı, sosyal medyada gündem oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı, Kesikkapı Mahallesi Maliye Kavşağı yakınındaki Fethiye Belediyesi’ne ait çöp konteynerinin önünde, 1’i çocuk 2 Suriyeli’nin oturmuş şekilde yemek yerken fotoğraflarını çekti. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra kısa sürede on binlerce kullanıcı tarafından görüntülenen fotoğraflar, tartışmaları da beraberinde getirdi.

Fotoğrafı yorumlayan bazı kullanıcılar, o bölgede sürekli dolaşan Suriyeli ailenin bilinçli şekilde çöp konteynerinin yanında yemek yediğini ileri sürdü ve duygu sömürüsü yaptıklarını savundu. Yoldan geçenlerin aile fertlerine sürekli para verdiğini öne süren kullanıcılar, Suriyeliler’in ilçeden gönderilmesini istedi. Bazıları ise Suriyeliler’in ülkelerindeki iç savaştan kaçtığını vurgulayarak, yapılan yorumları ’vicdansızlık’ olarak niteledi. Çöpün kıyısında yemek yiyenlerden birinin çocuk olduğu da vurgulanarak, ilçe halkı Suriyeliler’e sahip çıkmaya çağırıldı.

DHA

çöp konteyneri , suriyeli