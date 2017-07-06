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  3. 06 Temmuz 2017 17:33

FETÖ operasyonları devam ediyor: 22 gözaltı

Siirt'te yapılan FETÖ operasyonunda 22 kişi gözaltına alındı.

FETÖ operasyonları devam ediyor: 22 gözaltı
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Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY terer örgütü askeri yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda aralarında 19'u rütbeli asker ve 3'ü mahrem imamı olduğu belirtilen 22 kişi gözaltına alındı.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasının eylem ve faaliyetlerinin engellenmesi ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Siirt ve farklı illerde 30 Haziran'da operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada bu operasyonlarda 19 rütbeli askeri personel ile terör örgütünün 3 mahrem imamı olmak üzere toplam 22 kişi gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, firari 5 kişinin yakalanması çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

DHA

imam , asker , gözaltı , fetö