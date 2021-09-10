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FETÖ'cü çiftin para çantasından çıkan not şoke etti

FETÖ'cü çiftin para çantasından çıkan not şoke etti

Denizli'de FETÖ üyeliğinden aranan çift, gizlendikleri hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile birlikte ''Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız'' yazılı not bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan eski öğretmen H.B. ile yakalama kararı bulunan kocası eski öğretmen O.B.'nin İstiklal Mahallesi'nde bir hücre evinde saklandığını tespit etti. Belirlenen adrese dün operasyon düzenleyen ekipler, O.B. ile H.B.'yi yakalayıp gözaltına aldı.

"BAYRAM HARÇLIKLARINIZ"
Evde yapılan aramada bir çantada 17 bin 150 euro ile "Gözlerinizden öpüyorum, bayram harçlıklarınız" yazılı not bulundu. Para ve notun, FETÖ'nün üst düzeydeki kişiler tarafından gönderildiğinin sanıldığı belirtildi. Sorgularının ardından H.B. sevk edildiği adliyede tutuklanırken, kocası O.B. ise arandığı Manisa Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA

Etiketler fetö para dolu çanta
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