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  3. 17 Ocak 2019 19:38

FETÖ'den aranan üniversite öğrencisi yakalandı

İzmit'te FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan kişi polis tarafından yakalandı.

FETÖ'den aranan üniversite öğrencisi yakalandı
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İzmit'te, FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan B.A.(24) polisin yaptığı uygulamada yakalandı.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uygulamada sırasında durumundan şüphelendikleri B.A.'nın kimliğini kontrol etti. Yapılan kimlik sorgulamasında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakama kararı olduğu belirlenen üniversite öğrencisi H.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Uygulamalar sırasında S.A.'nın üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ve M.R.O.'nun üzerinde ise ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

DHA

izmit , üniversite öğrencisi , polis , soruşturma
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