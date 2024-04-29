FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 5 gözaltı

Konya merkezli olarak 5 ilde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına karşı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 5 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin yakalanması için Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla bugün Konya merkezli, Ankara, İstanbul, Gaziantep ve Hatay'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünde adli işlemleri devam ederken, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.