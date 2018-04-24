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  3. 24 Nisan 2018 16:40

FETÖ'nün yeni şifresi çözüldü !

FETÖ soruşturma kapsamında örgüt üyeleri toplantılarının deşifre olmaması için şifreli konuştuğu ortaya çıktı.

FETÖ'nün yeni şifresi çözüldü !
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FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan örgüt üyelerinin, gizli toplantılarının deşifre olmaması için "Çay içelim" şifresiyle bir araya geldikleri öne sürüldü. Gizli tanık Doruk,"Örgüt, toplantılarını çay içme şeklinde gerçekleştirmeye başladı. Telefonda veya yüz yüze 'Çay içelim' diyerek  şifreli konuşarak toplantılar organize edildi" diye konuştu.

Antalya'da, Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan  örgütü üyelerinin, gizli toplantılarının ifşa olmaması için "Çay içelim" şifresiyle buluştukları iddia edildi.  Antalya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, "silahlı terör örgütüne üye olma"  suçlamasıyla 5'i firari 2'si tutuklu 12 sanığın yargılandığı davada, gizli  tanığın ifadesinden FETÖ üyelerinin toplantılarının şifreli olarak devam ettiği  anlaşıldı.

 Gizli tanık Doruk, ifadesinde FETÖ'nün Korkuteli ilçesinde cemaat  toplantılarının akşam saatlerinde gruplar halinde gerçekleştirildiğini, esnaf,  memur ve işçiler şeklinde gruplara ayrıldığını anlattı. 17/25 Aralık sürecinden sonra toplantıların şifreli olarak  gerçekleştirildiğini belirten Doruk, ifadesinde "Örgüt, toplantılarını çay içme  şeklinde gerçekleştirmeye başladı. Telefonda veya yüz yüze 'Çay içelim' diyerek  şifreli konuşarak toplantılar organize edildi. Toplantıların yeri sürekli olarak  değiştiriliyordu." bilgisini verdi.

Genelde örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarının okunduğu  toplantıya katılanların, örgüte yüksek miktarda yardımda bulunduklarını  vurgulayan Doruk, Korkuteli ilçesinde yapılan örgüt toplantılarına katılan  "sohbet hocaları"nın sürekli değiştiğini ve bu hocaların ilçe dışından geldiğini  öne sürdü.

BAĞIŞ PARALARINI PARÇA PARÇA YURT DIŞINA ÇIKARMIŞLAR 

FETÖ'nün yurt dışındaki okullarının yapımı için iş adamlarından yüksek  miktarda "himmet" adı altında para toplandığını belirten Doruk, ifadesinde  şunları aktardı:  "Toplanan paralar için makbuz düzenlenmiyordu. Para dikkati çekmemek  için yurt dışı gezilerinde parça parça geziye giden şahıslara dağıtılarak  çıkarılıyordu. Yurt dışına gönderilen bu himmet paralarını, toplantılarda sohbet  hocaları topluyordu. Sohbet hocalarının topladığı çek, senet ve paralar  Korkuteli'nde bulunan İ.Ö, H.K ve İ.K'ye verilirdi. İ.Ö, Korkuteli ilçesinde  kuyumculuk ve müteahhitlik yapardı. Bu üç şahıs Korkuteli ilçesinde FETÖ/PDY  silahlı terör örgütünün ileri gelenleriydi. Örgüt üyeleri, üç ayda bir sürekli  yurt dışına gezi maksatlı çıkarlardı. Aslında gezi olarak adlandırılan bu  seyahatlerde ilçede toplanan paraların yurt dışına sevkiyatı sağlanırdı. Bu üç  şahıs, havaalanında dikkati çekmemek için toplanan paraları kendi aralarında  paylaşarak şahsi paralarıymış gibi yurt dışına çıkış yaparlardı. Bu şahıslar  kesinlikle telefonda konuşmazlardı. Cemaatle ilgili konuşmaları yüz yüze  yaparlardı."  Örgütün, esnafın maddi durumlarına göre sürekli para topladığını  anlatan Doruk, Kurban Bayramı'nda ise her esnafın maddi durumuna göre birden  başlayarak 5-6 kurbana yazılarak parasının alındığını söyledi.

AA

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