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  3. 31 Mayıs 2017 22:40

Fetullah Gülen'in kardeşi hakim karşısında

Fetullah Gülen'in tutuklu olan kardeşi Kutbettin Gülen hakim karşısına çıktı.

Fetullah Gülen'in kardeşi hakim karşısında
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Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in  silahlı terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan kardeşi Kutbettin  Gülen hakim karşısına çıktı.

İzmir 14. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık  Kutbettin Gülen ve avukatı hazır bulundu.

Tutuklu sanık Gülen bel fıtığı rahatsızlığı olduğu için oturarak  yaptığı savunmasında hakkında suçlamaları kabul etmediğini belirterek, kendisinin  sadece matbaa işiyle uğraştığını ve tanık beyanlarının iftira olduğunu öne sürdü.

Ağlayarak çok sayıda sağlık sorunu olduğunu belirten Gülen, "Kim  polise, jandarmaya halka ateş açtıysa Allah belasını versin. Ben matbaada kendi  halimde çalışırdım." dedi.

Emekli olduktan sonra Fetullahçı Terör Örgütü bünyesinde faaliyet  gösterdiği iddia edilen Kaynak Holding'e bağlı Çağlayan Matbaası'nda 'danışman'  olarak çalıştığını söyleyen Gülen, kendisi hakkında ifade veren tanıkları  tanımadığını ileri sürdü.

Gülen, tanıklardan bir tek Nurettin Veren'i televizyonda gördüğünü ve  Veren'in bir kere matbaaya geldiğini belirterek, matbaanın birinci katında sohbet  toplantıları düzenlendiği iddialarını reddetti.

FETÖ terör örgütü elebaşısı ağabeyi Fetullah Gülen'i 3-4 sene önce  anjiyo olduğunda ziyaret ettiğini ifade eden Gülen, "Terörü lanetliyorum. Nerede  terör örgütü varsa onu lanetliyorum. Her türlüsünü. Çok rahatsızım. Merhamet  istemiyorum. Adalet istiyorum. Sağlığım iyi değildir. cezaevi koşullarında  hayatım tehlikede." dedi.

Tanık Hüseyin Uğur Sarıçiçek, 39 yıl örgüt içerisinde kaldığını ve  FETÖ üyesi olan herkesin Kutbettin Gülen'i tanıdığını belirterek, "Kutbettin  Gülen yukarıda bir insandı. Onun üstüne laf söyleyecek yoktu." dedi.

Tanık Kemal Tekin, Çağlayan Matbaası'nda güvenlik görevlisi olarak  çalıştığını söyleyerek Kutbettin Gülen'in matbaada kapısında danışman yazan bir  odası olduğunu ve genelde orada vakit geçirdiğini ileri sürdü.

Tanık Yunus Yıldırım da Çağlayan Matbaası'nda çalıştığını ifade  ederek, "Kutbettin Gülen'le fazla muhatap olmazdık. Sabah gelirdi, odasına  geçerdi, danışman yazardı odasında. Türkiye'nin dört bir yanında matbaayı gezmek  için öğrenci ve esnaf grupları gelirdi." diye konuştu.

Hakimin, 'Ne özelliği vardı matbaanın, geliş sebeplerini soruyor  muydunuz?' sorusuna Yıldırım, "'Abiler bizi geziye getiriyor' denilirdi."  yanıtını verdi. Yıldırım, geziye gelenlerin Kutbettin Gülen'in matbaada olduğunu  bildiklerini ifade etti.

Sanık avukatı ise müvekkilinin soy isimden dolayı tutuklu olduğunu  belirterek, "Müvekkilim gözaltına alındıktan sonra sağlık sorunları artmıştır. 9  tane rahatsızlığı bulunmaktadır. Müvekkilin sağlık durumu cezaevi şartlarında  kötüleşmektedir. Tam teşekküllü bir hastaneye sevkini talep ediyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti Kutbettin Gülen'in tutukluluk halinin devamına,  dinlenmeyen tanıkların dinlenilmesine, eksik evrakların tamamlanmasına karar  vererek duruşmayı erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in FETÖ soruşturması  kapsamında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan aranan kardeşi Kutbettin  Gülen, 2 Ekim 2016 tarihinde polisin Gaziemir ilçesinde düzenlediği operasyonla  yakalanmıştı.

Kutbettin Gülen'in, İzmir Gaziemir'de Kaynak Holding'e bağlı faaliyet  gösteren Çağlayan Matbaası'na kayyum atanmasının ardından burada çalışıyor  göründüğü belirlenmiş ve ilişiği kesilmişti.

AA

fetullah gülen , hakim , kutbettin gülen