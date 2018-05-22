6 Aralık 2017’de Kudüs’ü başkent olarak tanıma kararı alan ABD’nin 14 Mayıs’ta, Kudüs’te büyükelçilik açılışı yapmasının ardından başlayan olaylarda, İsrail güçleri tarafından gerçek mermilerle sivil halkın üzerine ateş açıldı ve 62 Filistinliyi katledilirken, en az 2770 Filistinli de yaraladı.

Türkiye'nin Filistin’deki zulümde zarar gören kişilerin yaralarını sarmak için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları iş birliği yaparak başlattığı “Filistin’e Umut Ol” kampanyasının tanıtımı, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ’ın katılımlarıyla geçen hafta İstanbul’da gerçekleştirildi.

AFAD tarafından hazırlanan ve ses getiren kampanya videosunda Filistinli vatandaşların yaşadığı ızdırap, zulüm ve çaresizlik tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriliyor. Çarpıcı videoda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Filistin’de yaşanan vahşetle ilgili sözlerine yer verilirken, Filistin halkının yardım çığlığı bir kere daha kulaklarda yankılanıyor.

Filistinli kardeşlerimizin yaralarını sarmak ve bu kampanyaya katkıda bulunmak için “Filistin” yazıp 1866’ya gönderebilir veya www.afad.gov.tr üzerinden bağış yapabilirsiniz. Ayrıca bağış hesap numaralarına da web sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.