Film değil gerçek! Kimyager sevgilisiyle uyuşturucu üretirken yakalandı

Konya'da kimyager sevgilisi ile kiraladıkları evde uyuşturucu imal eden Atilla Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir evde uyuşturucu imal edildiği bilgisine ulaştı. Kurulan özel ekip, yaptığı çalışmada Atilla Ö.'nün kimyager sevgilisi E.S. ile evi kiralayıp, uyuşturucu imal ettiğini saptadı. Eve operasyon düzenleyen polis, Atilla Ö. ve E.S.'yi 'uyuşturucu madde üretmek ve ticaretini yapmak' suçundan gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada 16 kilo 537 gram sıvı metamfetamin, 7 kilo 272 gram metamfetamin imalatında kullanılan toz kimyasal, 100 gram aseton, 1 kilo 560 gram fosfor maddesi, 150 gram kristal metamfetamin, 2 elektrikli ısıtıcı, 1 hassas terazi, 14 cam aparat ve laboratuvar malzemeleri ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Atilla Ö., tutuklandı, E.S. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DHA