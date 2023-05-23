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Firari hükümlü bazada yakalandı

Firari hükümlü bazada yakalandı
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Kayseri'de hakkında 15 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü, saklandığı bazada yakalandı.

Kayseri'de bir firari kadın hükümlü, bazada yakalanıp cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "herkesin girebileceği bir yerde bırakmakla birlikte muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık" suçlarından hakkında 15 kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü A.U.'nun (34) Yavuzlar Mahallesi'nde kaldığı ikameti belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yatak odasındaki bazada saklanan kadını yakaladı. Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Etiketler kayseri hapis cezası firari hükümlü baza
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