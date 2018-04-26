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  3. 26 Nisan 2018 12:11

Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli olan asker, rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda görev alan asker şehit oldu
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Fırat Kalkanı Harekatı'nda görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan yazılı açıklamada, 24 Nisan'da görevli olduğu Mare üs bölgesindeki faaliyetler sırasında rahatsızlanan askerin kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu bildirildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

AA

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