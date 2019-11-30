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  3. 30 Kasım 2019 12:36

Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi

Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da katılımıyla Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği 12'nci kara devriyesi planlandığı gibi tamamlandı.

Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 12'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını belirtildi. Açıklamada, "Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 12'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.
 

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