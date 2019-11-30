Fırat'ın doğusunda 12'nci kara devriyesi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA'ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki 12'nci kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını belirtildi. Açıklamada, "Kamışlı-Derik sektöründe icra edilen 12'nci kara devriyesine her iki taraftan 4'er araç olmak üzere toplam 8 kara aracı ve İHA'lar iştirak etti. Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlikte ve 69 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı" denildi.

