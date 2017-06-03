Fiyatı dudak uçuklattı ! Rekor kırdı...

DKY İnşaaat Başkanı Ali Dumankaya, “Kartal’daki dönüşüm projesinde Hazine’ye ait 167 metrekare yeri almak için 17 ay uğraştık. Evlerini boşalttırdığımız hak sahiplerine 7.5 milyon lira kira ödedik, arsanın metrekaresi bize 45 bin liraya maloldu” dedi

Kentsel dönüşümün hızlı ve doğru ilerlemesi için yeni düzenlemeler gündeme alınsa da inşaat sektörü, bürokratik süreçlerin işleri yavaşlattığını ifade ediyor. Özellikle üretimini son 4-5 yıldır kentsel dönüşüm odaklı yapan DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, Kartal’da hayata geçirdikleri DKY Ada projesi alanında Hazine’ye ait ufak bir alanın tapusunu 17 ay sonra alabildiklerini söyledi.

Bu süreçte hak sahiplerine toplam 7.5 milyon lira kira ödediklerini, sürecin her anlamda iki yıla yakın uzadığını kaydeden Dumankaya, şu bilgileri verdi:

“Proje alanımızda Hazine’ye 167 metrekare çok ufak bir yer vardı. Milli Emlak kanalıyla satılıyordu. 100 metrekarenin üzerindeki araziler Ankara’dan onaylanarak veriliyor. Biz kentsel dönüşüm kapsamında sözleşme yaptığımız kişilerle anlaştık ve anlaşmalar bittikten sonra yıkımımızı 17 ay önce gerçekleştirdik. Yıkımın ardından Milli Emlak sürecini de bitireceğimizi öngörüyorduk. Ancak toplamda bugüne kadar 7.5 milyon lira kira ödedik. Tapuyu daha yeni, önceki gün aldık.”

‘En pahalı arsa’

Ali Dumankaya, “7.5 milyon lirayı bu arsanın metrekaresine bölünce metrekare fiyatı 45 bin lirayı geçiyor. Bu yüzden Türkiye’nin en pahalı arazisini aldık diyorum. Çünkü normalde metrekaresi 3 bin 500 lira olan yer, bu fiyata gelmiş oldu. Kibritle o parayı yakmış durumdayız. Bürokratik süreç böyle bir işte bile bu kadar uzarsa bu şekilde milli bir serveti de yok etmiş oluruz.”

‘Aylarca beklediler’

Kentsel dönüşümde değişen yönetmeliklerle birlikte yıkım yapılmadan bazı işlemlerin yapılabildiğine dikkat çeken Ali Dumankaya, “Ama o kadar çok işlem var ki hepsine yetmiyor” dedi. Şu an geldikleri noktada da aynı alan için birçok işlem olduğunu anlatan Dumankaya, “Sadece Milli Emlak’tan alınacak işlerin süresinin bu kadar sürmesi çok ciddi sorun demektir. Mesela böyle bir durumda Maliye’ye, Hazine’ye ait olan arazilerin emlak rayiç değeri üzerinden otomatik olarak satışının hak sahiplerine ya da geliştiriciye yapılması lazım. Malikler aylarca bekledi, evlerinden taşındı, evlerini alamadı. Bahsettiğimiz alan üzerine inşaat bile yapılmayacak, yapılamayacak bir alan” diye konuştu.

‘Ön ruhsat şart’

Dönüşümde zaman kaybedilmemesi için ‘ön ruhsat’ önerisi sunan Dumankaya, yıkım yapmadan önce geliştiricinin çeşitli süreçleri tamamlamasının önünün açılması gerektiğini söyledi. Ali Dumankaya, “Yıkım yapmadan önce avan proje mantığıyla sistemin çalışmaya başlaması gerekiyor. Ön ruhsat gibi bir şey almış olsam yıkımı sonra yapardım. Oysa önce yıkımı yapmak zorundayım. Sonra milli servet boşa harcanıyor. Toplam 19 bin metrekare alanda ufacık bir yeri beklemek durumunda kaldık” dedi.

Ulus’tan iki kat pahalı

Emlak metrekare değeri yüksek semtlerde ortalama metrekare fiyatları:

Bağdat Caddesi - Kozyatağı: Bölgede satılık olan arsa metrekare fiyatları 18 bin liraya kadar çıktı.

Nişantaşı: Bölgede metrekaresi 25 bin lirayı gören arsalar var.

İstinye: Çeşitli alanlarında metrekare fiyatı 20 bin lirayı geçiyor.

Ulus: Arsa az, fiyat yüksek. Metrekaresi 22 bin lirayı görüyor.