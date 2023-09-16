Foça'dan sonra Çeşme'de de denizanası istilası

İzmir'in turistik ilçesi Foça'da, geçtiğimiz ay bazı sahillerde görülen denizanası istilası vatandaşlarda korku uyandırırken, Çeşme'de de bazı koylarda benzer görüntüler meydana geldi.

Geçtiğimiz Ağustos ayında, İzmir'in turistik ilçesi Foça'nın birçok sahilinde görülen denizanası istilası vatandaşları tedirgin etmiş, denizanalarına temas nedeniyle hastanelere başvurular artış göstermişti. Aradan geçen kısa zamanın ardından benzer görüntüler, Çeşme ilçesinde de ortaya çıktı. Çiftlikköy Fenerburnu Koyu ve Dalyan kıyılarına gelen vatandaşlar, deniz yüzeyinde ve kıyıya vurmuş halde çok sayıda denizanasına rastladı. Mavi renkte olduğu gözlenen denizanalarının rüzgarla ve dalgalarla birlikte kıyıya vurdukları tahmin edildi.

"Bu yıl denizanalarını çok daha sık görüyoruz"

Görüntülerle ilgili açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi ve İklim Bilimci Prof. Dr. Doğan Yaşar, sıcaklık artışı ve denizlerdeki kirlilikle birlikte denizanalarının daha sık görüldüğünün altını çizdi. Prof. Dr. Yaşar, "Her yıl bu denizanalarını, özellikle Ağustos aylarında görmeye alışmıştık. Ancak bu sene yoğun görüldü. Bunun nedenlerinden biri, Türkiye'de tüm zamanların deniz suyu sıcaklığı 32,7 derece ile İzmir'de kırıldı. Deniz suyu sıcaklığı seviyesi yüksek olunca bir de biz denizlerimize çok fazla atık bıraktıkça, bu tür canlıları denizlerimizde sıklıkla görüyoruz. Bizim denizleri foseptik olarak kullanmamız dolayısıyla oradaki atıklar, bu canlılar için besin anlamına geliyor. Bu nedenle biz bu yıl denizanalarını çok daha sık görüyoruz" dedi.

"Foça'daki denizanaları Çeşme'ye ulaştı diyemeyiz"

Foça'daki denizanalarının Çeşme'ye ulaşmasının mümkün olmayacağına dikkat çeken Prof. Dr. Doğan Yaşar, "Daha önceden Akdeniz'de yerleşim yerlerinde görebiliyorduk denizanalarını ancak şimdi sadece Foça değil daha kuzeyde de görebiliyoruz. Bu yıl sıcaklık rekorları kırıldı ama bu tabi ki tek başına neden değil. Hem yüksek sıcaklık hem de kirliliğin birlikte neden olduğu görüntülerdir bunlar. Foça'daki denizanaları Çeşme'ye ulaştı diyemeyiz çünkü bu canlılar yüzme kabiliyeti olan canlılar değildir ve akıntı da buna müsait değildir. Denizanaları akıntı ve rüzgarla yığılır ve bazı koylarda bunları görmemiz anormal değildir" diye konuştu.

Tehlikeliler mi?

"Bu türler zehirli olmasa da dokunmak canı acıtıyor" diyen Prof. Dr. Yaşar, "Vatandaşlar denizanasına temas ettikleri anda, öncelikle o bölgeyi deniz suyuyla yıkaması daha sonra da bir sağlık kuruluşuna giderek tedavi olması gerekir. Bu denizanaları zehirli değildir ancak temas halinde can yakarlar" açıklamasında bulundu.