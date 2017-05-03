Füze krüvazörü çürümeye bırakıldı

Birinci Körfez Savaşı’nda kullanılan Fransız donanmasına ait füze kruvazörü ilk kez bu halde görüntülendi. Kruvazör on yıldır çürümeye terk edilmiş durumda…

İlk Körfez Savaşı’nda kullanılan Fransız donanmasına ait füze kruvazörü ‘Colbert’ çürümeye yüz tutmuş bir halde görüntülendi.

Fransa’nın Bordeux kentinde bir müzeye dönüştürülmesi planlansa da hayata geçmeyen projenin ardından 2007 yılından bu yana terk edilmiş halde duruyor.

Kuzey Fransa’nın koylarında bir hurda yığınına dönen kruvazörde mutfak hatta tıbbi operasyon odası bile bulunuyor.