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  3. 28 Eylül 2019 16:48

Gaygubet evlerine FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 18 'gaybubet evine' operasyon düzenledi. Evlere operasyon düzenleyen polis 12 Fetullahçı Terör Örgütü şüphelisini gözaltına aldı.

Gaygubet evlerine FETÖ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı
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İstanbul’da 18 ’gaybubet evine’ operasyon düzenleyen polis, 12 FETÖ şüphelisini gözaltına aldı
Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi ve üyesi oldukları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı verilen 14 kişiden 12'si yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgüt yöneticisi ve üyesi oldukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.  İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, "gaybubet evi" olarak bilinen farklı ilçelerdeki 18 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 12'si yakalandı.

Operasyonda, farklı bir FETÖ soruşturmasından hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi daha gözaltına alındı.  Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.  Gözaltındaki 13 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari 2 zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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