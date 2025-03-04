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Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhur İttifakı'na giren yeni partiyi açıkladı

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Cumhur İttifakı'na giren yeni partiyi açıkladı
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Gazeteci İsmail Küçükkaya, HalkTV'de yayınlanan programında, AK Parti ve MHP'nin oluşturduğu, BBP ve HÜDA Par'ın dışarıdan desteklediği Cumhur İttifakı'nın yeni ortağının DEM Parti olduğunu söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya Halk TV ekranlarında yayınlanan "Yeni Bir Sabah" programında gazete başlıklarını okurken siyaset arenasına dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

Edirne'de cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın ceza evinden izinle çıkarılarak ameliyat olan eşi Başak Demirtaş'a destek olması için hastaneye götürülmesinde Demirtaş'a ilgili iznin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla verildiği iddialarıyla birlikte MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin telefonla Selahattin Demirtaş'ı arayarak "geçmiş olsun" dileklerini ilettiği hatırlatan Küçükkaya "Cumhur İttifakına bir ortak daha geliyor" dedi. 

İşte Küçükkaya'nın açıklaması:

"Fatih Yaşlı'da okudum sanırım. Şunu kabul etmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakı'na yeni bir ortak daha geliyor. Bence doğru tespitte bulunuyorlar. Cumhur İttifakı'na DEM Parti'nin de katıldığını, birlikte hareket edeceğini öngörebiliriz sonraki süreçte. Bunun ne anlama geldiğini anlayabiliriz. Siyasal kestirmelerde bulunabiliriz. Hepiniz benim kadar siyaseti takip ediyorsunuz, hepiniz benim kadar zekaya da sahip olduğunuza göre önümüzdeki sürece ilişkin olacakları kestirebilir."

 

Etiketler cumhur ittifakı dem parti ak parti MHP recep tayyip erdoğan Selahattin Demirtaş abdullah öcalan Devlet Bahçeli ittifak
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