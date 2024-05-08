  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Gazze'de üçüncü kez toplu mezar bulundu

Gazze'de üçüncü kez toplu mezar bulundu

Gazze'de üçüncü kez toplu mezar bulundu
Güncelleme:

Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nde bir toplu mezar daha bulundu

Gazze Şeridi'ndeki hükümetten yapılan açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor" ifadesi kullanıldı.

Çalışmaların bitmediğini ve yeni cesetlerin çıkarılmasının beklendiğini açıklayan hükümet, İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve bu kişilere ulaşılamadığını duyurdu.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun katliamlarına devam ettiği Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 200 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 844'e, yaralı sayısının ise 78 bin 404'e yükseldiği belirtildi.

Etiketler gazze toplu mezar mezar
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'ndan yeni anayasa resti Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Mayıs'ta hava buz kesti; dağlar beyaza büründü Alex de Souza Süper Lig'e geliyor: Anlaşma sağlandı Alex de Souza Süper Lig'e geliyor: Anlaşma sağlandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı İstanbul'da 4 ayda yakalanan kaçak göçmen sayısı açıklandı TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu TL mevduat faizlerindeki düşüşün nedeni belli oldu İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: ''Kart ödemelerinde bozulma başladı'' İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran: ''Kart ödemelerinde bozulma başladı'' TCMB dövizdeki o yasağı kaldırıyor TCMB dövizdeki o yasağı kaldırıyor Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor Öğretmenler iş bırakıyor Öğretmenler iş bırakıyor Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı