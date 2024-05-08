Gazze'de üçüncü kez toplu mezar bulundu

Gazze Şeridi'nde bulunan Şifa Hastanesi'nde bir toplu mezar daha bulundu

Gazze Şeridi'ndeki hükümetten yapılan açıklamada, "Sağlık ekipleri, Şifa Hastanesi yerleşkesinde şu ana kadar 3. toplu mezarı tespit etti ve buradan şu ana kadar 49 Filistinlinin cesedi çıkarıldı, çalışmalar sürdürülüyor" ifadesi kullanıldı.

Çalışmaların bitmediğini ve yeni cesetlerin çıkarılmasının beklendiğini açıklayan hükümet, İsrail askerleri tarafından çok sayıda Filistinlinin alıkonulduğuna ve bu kişilere ulaşılamadığını duyurdu.

GAZZE'DE CAN KAYBI SAYISI ARTIYOR

İsrail ordusunun katliamlarına devam ettiği Gazze'de Filistin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 55 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 200 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 34 bin 844'e, yaralı sayısının ise 78 bin 404'e yükseldiği belirtildi.