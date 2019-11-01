Gelin adayı tuvalete gitmemek için çözümü bebek bezinde buldu

Gelinlikle hareket etmek başlı başına zorken, tuvalete gitmek kabusa dönüşebilir. Ancak internette viral olmayı başaran gelin adayı bu probleme ilginç bir nokta koymuş gibi görünüyor. Altına bebek bezi bağlayan kadın bu anları Facebook hesabından paylaştı.

Birçok gelin adayı gelinliğinin altına ipek, saten, dantelli iç çamaşırı tercih ederken şimdi göreceğiniz fotoğraf sizi şaşırtabilir.

Tuvalet ihtiyacını gelinlikle karşılayamayacağını düşünen kadının çözümü sıra dışı bulundu.

Altına bebek bezi bağlayan gelin adayı birçok kişinin gündemindeydi. Kimi gelin için yetişkin bir bebek yorumunu yaparken kimi de bir mesane sorunu olabileceğine dikkat çekti.