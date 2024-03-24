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Genç çift, CİMER sayesinde evlendi

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Gaziantep'te yaşayan ve 1,5 yıldır sevdiği kızın ailesi izin vermediği için evlenemeyen bir genç CİMER'e yaptığı şikayet başvurusu sonrasında sevdiğine kavuştu.

Gaziantep'te yaşayan İ.D. (24) - E.B. (23) çifti, genç kızın ailesinin onay vermemesi nedeniyle evlenemeyince çareyi CİMER'de buldu. Yaklaşık bir buçuk yıl istediği kızı alamayan Damat İ.D.'ın CİMER'e evlenemediklerine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek şikayet başvurusu yapmasından bir gün sonra yetkiler konu ile ilgilenmeye başladı.

Gaziantep'te yaşayan ve 1,5 yıldır sevdiği kızın ailesi izin vermediği için evlenemeyen bir genç CİMER'e yaptığı şikayet başvurusu sonrasında sevdiğine kavuştu.

Yetkililerin araya girmesiyle aile kızı vermeye ikna oldu. Genç çift, ailenin de onayının alınmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in eşya destekleriyle dünyaevine girerek mutlu yuvalarını kurdu.

Gaziantep'te yaşayan ve 1,5 yıldır sevdiği kızın ailesi izin vermediği için evlenemeyen bir genç CİMER'e yaptığı şikayet başvurusu sonrasında sevdiğine kavuştu.

"Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi, ben CİMER'e yazdım"

Genç çifti mutlu yuvalarında ziyaret eden Fatma Şahin, mutluluklar dileyerek hediye de takdim etti. Ziyaret sırasında evlilik hikayesini anlatan damat İ.D., "Yaklaşık 1,5 yıl istedik ama ailesi vermedi. Ben de bu durumu CİMER'e yazdım. CİMER'de, 'Cumhurbaşkanım, ben 18 yaşından beri size destek veriyorum. Ben bu kızı istiyorum ama vermiyorlar. Gelin bana bu kızı isteyin' diye yazdım. Hemen ertesi gün beni kurumlardan aramaya başladılar ve İl Müftülüğü'ne davet ettiler. Gittim müftülüğe orada yetkililer ayaklanarak, 'sen Ankara'yı ayağa kaldırmışsın, her yerden bizi arayıp duruyorlar, hadi gidelim kızı isteyelim de sen de rahatla biz de rahatlayalım' dediler. Sonrasında da isteme falan oldu ve kabul etti ailesi. Biz de yuvamızı kurduk" dedi.

İHA

Etiketler genç çift cimer evlilik
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