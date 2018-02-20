Genç şarkıcıdan üzücü haber...

Denizli'de eğlence mekânlarında sahneye çıkan şarkıcı Şaban Aykan(28), 10 gün önce geçirdiği trafik kazası sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 10 Şubat'ta, Mustafa Seviş yönetimindeki hafif ticari araç ile Şaban Aykan yönetimindeki otomobil çarpıştı.
Kazada, otomobilde sıkışan Aykan, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak ağır yaralı halde Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eğlence mekânlarında 'Aykan Kutluay' ismiyle sahneye çıkan Şaban Aykan, yoğun bakımda tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.