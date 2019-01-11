21 günlük bedelli askerlik görevini 1. Komanda Eğitim Tugayı'nda yapacak olan oyuncu Barış Murat Yağcı'nın, sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

Milliyet Gazetesi'nden Özay Şendir'in, "Siz Bizi de Geçtiniz 21 Günlükler" başlıklı yazısı şöyle:

"Rahmetli küçük dayım, Burdur’da dört ay askerlik yapmış, 24 ay askerlik yapan rahmetli büyük dayımdan daha çok askerlik anısı anlatmıştı. Sonra 28 gün bedelli askerlik yaptım.

Dönünce bir baktım ki, dört ay askerlik yapan dayımdan daha fazla askerlik anısı anlatıyorum.

'Kimse elimize su dökemez' diyordum, yanılmışım.

İki günlükler askerlik anlatma işine daha dönmeden başladılar.

Barış Murat Yağcı, ‘Kiralık Aşk’ dizisinde dikkatimi çekmişti. İki üniversite okuma azmini, sakatlık sonucu basketbola veda etmek zorunda kalışını daha sonra öğrenmiştim.

Her neyse 21 günlük askerlik görevi için birliğine teslim olmuş genç oyuncu.

Sosyal medyada paylaştığı fotoğrafa da birinci Komanda Eğitim Tugayı notunu düşmüş.

O da, biz de biliyoruz ki bu 21 günde aslında komando eğitimi falan almayacak.

Yemin töreninde düzgün yürümeyi öğrenecek, üç el atış yapacak, sonra terhis olacak.

28 gün askerlik yapan bize değilse de, gerçekten askerlik yapanlara ayıp oluyor ama bu kadarı..."