Geri adım atılan Tank Palet Fabrikası’nda yeni gelişme

Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, fabrikanın durumu hakkında bilgi almak için Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile görüştü. Dere, görüşmede özelleştirme kapsamına alınan Tank Palet Fabrikası’nın MSB’ye bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ’ye (ASFAT) devredileceğini açıkladı.

Fabrika, devir işleminin tamamlanmasının ardından tüm faaliyetlerini ASFAT A.Ş içerisinde devam ettirecek.

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre, Bakan yardımcısı ile yaptığı görüşmeyi değerlendiren Türk Harb-İş Sendikası Genel Başkanı Bayram Bozal, “Sıkıntı kalmadı. İşçiler Milli Savunma Bakanlığı’nın işçisi, sendikaları da Türk Harb-İş olacak” diye konuştu.

Yardım edecekler

Bozal’ın verdiği bilgiye göre, fabrikadaki mevcut işçiler eskiden yaptıkları işleri yapmaya devam edecek. Bu işçiler obüs, palet yapım işlerini sürdürecek. Katar ortaklı BMC ise fabrikada Altay tankını üretecek. Bunun için de BMC fabrikaya kendi işçilerini getirecek. Gerek duyulması halinde mevcut işçiler, BMC’ye Altay tankının yapımında destek verecek. Bu arada BMC’nin işçilerinden bir grubun fabrikaya gelerek bilgi aldığı, kurs gördüğü de öğrenildi.

Toplusözleşme için görüşmeler sürüyor

Tank Palet Fabrikası’nda halen Türk Harb-İş Sendikası’na üye yaklaşık 700 işçi bulunuyor. Bu işçilerin MSB’nin işçisi olarak kalması için ASFAT AŞ’nin Sakarya SGK’ye başvuruda bulunması gerekecek. Bakan Yardımcısı Dere, işçilerin hiçbir hak kaybı yaşamadan fabrikada istihdamının devam edeceğini söyledi.

Bu arada fabrikadaki işçilerin toplusözleşme görüşmeleri de devam ediyor. Fabrikadaki işçiler kamu işçisi oldukları için Türk-İş ile hükümet arasında yürütülen toplusözleşme görüşmeleri kapsamında bulunuyor. Türk-İş ile hükümet arasındaki görüşmelerin sonucu, işçilerin ücret zamları için de belirleyici olacak.



