Gericiler gülümseyen kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişine saldırdı

İstanbul'da bir kozmetik markasının gülümseyen bir kadın fotoğrafının yer aldığı reklam afişleri gericilerin saldırısına uğradı. Reklam afişinin üzerine "toplum ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz" yazılı kağıtlar yapıştırıldı.

İstanbul Ümraniye’deki bir kozmetik firmasında yer alan, gülümseyen kadınların bulunduğu afişlerin üzerine “Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz” yazıldığı görüldü.

Sosyal medyada paylaşılan bu gerici saldırıyla ilgili fotoğraflar infial yaratırken çok sayıda vatandaş bu gerici saldırıya tepki gösterdi.

Ayrıca reklam afişine yapıştırılan "Toplumun ahlakını bozan içerikler görmek istemiyoruz. Ahlak her şeydir unutma" kağıtlarının üzerine de elle yazılan "özüne dön Türk" ve bu gericilere karşı tepki olarak yazılan "Defol Arap", "Yallah" gibi ifadelerinin de yazıldığı görüldü.

Haber3.com Haber Merkezi