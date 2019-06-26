Gıda teröristleri neden açıklanmıyor ?

Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF) gıdada hile yapan firmaların halka açıklanmasını istedi.

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı hile yapan firmaların 15 aydır kamuoyuna açıklanmadığını, bu firmaların küçük cezalarla kurtulduklarını söyledi.

TÜDEF Genel Başkan Vekili Sinan Vargı yaptığı açıklamada, gıdada hile yapan firmalara verilecek asıl cezanın bu firmaların kamuoyuna açıklanması olduğu belirtti. Vargı, "Tarım ve Orman Bakanlığına başvurarak gıda da hile ve tağşiş yaparak halkın sağlığı ile oynayan, tüketiciyi aldatan dolandıran firmaların adlarının açıklanmasını istedik" dedi.

"BU FİRMALARIN İSİMLERİNİ HALKA AÇIKLAMAKTAN KAÇINMAKTADIR"

Başkan Sinan Vargı "Gıda da hile ve tağşiş yaparak, halkın sağlığı ile oynayan firmaların adları en son 2018'in Mart ayında yani 15 ay önce kamuoyuna açıklanmıştı. Aradan geçen 15 aylık süre içinde Bakanlık gıda üreten yerlerde birçok denetim yapmasına rağmen, bu firmaların isimlerini kamuoyuna açıklamadı" diyerek şunları söyledi:

“Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geçmiş on yılda ve her altı ayda bir, daha sonra yılda bir düzenli aralıklarla yayınlanan gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yaptığı kesinleşen firmalar Resmi Gazete’de kamuoyunun bilgisine sunulmaktaydı. 3 Haziran 2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yer alan Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanununun 31. maddesinin 6. fıkrası gereğince ve Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine göre Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince yapılan açıklamalar da kamuoyu ve tüketici hile ve tağşiş yapan firmaların adlarını öğrenebiliyordu. Tarım ve Orman Bakanlığı bu 15 aylık süre içinde gıda üreten firmalarda birçok denetim yapmasına rağmen, ilgili yasalar ve yönetmelikler gereğince bu firmaların isimlerini halka açıklamaktan kaçınmaktadır.”

HALKIN SAĞLIĞI İLE OYNUYORLAR

Geçmiş yıllarda Resmi Gazetede açıklanan hile ve tağşiş yapan firmaların akla hayale gelmeyen yöntemler bularak halkın sağlığı ile oynadıklarını belirten Sinan Vargı, "Biz 15 aydır mahalli seçimler nedeni ile bunun kamuoyuna açıklanmadığı endişesini taşıyoruz. Oysa bu konudaki kanun ve yönetmeliklere dayanılarak geçtiğimiz beş yıldır bu hile yapan firmalar Resmi Gazete Kanalı ile halka açıklanıyordu" diyerek şunları söyledi:

“Verilen para cezalarının hile ve tağşiş yapan firmaları caydırıcı bir özellik taşımadığı, gıda da hile yapan firmalara karşı verilen para cezalarının arttırılmasına ve hapis cezası getirilebileceğine dair geçmişte yapılan açıklamalar ne yazık ki gündeme gelmemiştir. Gıda da hile ve tağşiş yaparak tüketicilerin sağlığı ve gelirleri ile oynayan firmalar düşük bir para cezasını ödeyerek gerekli cezayı almamaktadırlar. Bu yüzden bu tür firmalara verilecek en büyük ceza adlarının açıklanmasıdır. Zeytinyağına ucuz kanola yağı katan, bala cinsel içerikli ilaçlar karıştırıp satan, domuz etini normal ete karıştıran, margarinden peynir yapan, yoğurda jelatin katan, isot biberine boya katan, baharatta, sucukta her türlü gıda maddesinde hile yapan firmaların adlarının kamuoyuna en kısa zamanda açıklanmasını istiyoruz.”