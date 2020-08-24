Giresun'dan bir acı haber daha! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede dün sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 3. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bu sabah bulundu. Böylece felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.