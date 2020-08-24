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  3. 24 Ağustos 2020 09:32

Giresun'dan bir acı haber daha! Ölü sayısı 7'ye yükseldi

Giresun'u vuran sel felaketinde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Giresun'dan bir acı haber daha! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
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Tirebolu-Doğankent yolunda içinde 5 jandarma personelinin bulunduğu aracın menfezin çökmesi sonucu dereye düştüğü bölgede dün sabahtan bu yana yapılan arama çalışmaları neticesinde 3. jandarma görevlisinin de cansız bedeli bu sabah bulundu. Böylece felakette hayatını kaybedenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

Olay yerinden 4 km ileride dere yatağında bulunan jandarma uzman çavuşun kimliği ile ilgili bilgi verilmezken, kayıp 9 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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giresun , sel faciası
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