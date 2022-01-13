Girişimci Mahmut Hatipoğlu: ''Girişimcilerin Sayısı Her Geçen Gün Artıyor!''

Son zamanlarda girişimlerin sayısının bir hayli arttığını ifade eden Girişimci Mahmut Hatipoğlu, “Yeni işletmeler küçük işletmelerin büyümesini sağlıyor.” diyerek girişimlerin öneminden bahsetti. Konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan ve Türkiye’de girişimciliğin durumundan bahseden Hatipoğlu, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

“Girişimcilerin sayısı son zamanlarda artış gösterdi. Bu çok önemli ve gerekli bir durum. Çünkü yeni girişimler, ülke ekonomisine pek çok anlamda katkıda bulunuyor. Ayrıca yeni girişimler sayesinde küçük işletmelerin büyüdüğünü de söyleyebilirim.”

Değerlendirmelerini sürdüren Mahmut Hatipoğlu, “Türkiye’de de her geçen gün başarılı girişimlerin sayısı artıyor. Bunda pek çok faktörün etkili olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle novatif fikirleri bulunan, bunun ne denli önemli olduğunun farkına varan kişilerin sayısı artıyor. İnsanlar artık tek bir işte çalışmak yerine birçok alanda kendilerini geliştirmek istiyor. Böylelikle dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yeni girişimlerin ön plana çıktığını söylemek olanaklı.” sözleriyle çok önemli açıklamalarda bulundu.

“Yeni Girişimler Küçük İşletmelerin Büyümesini Sağlıyor!”

Başarılı girişimleriyle dikkatleri üzerine çeken Girişimci Mahmut Hatipoğlu, “Yeni girişimler küçük işletmelerin büyümesini sağlıyor. Girişimcilik ve küçük işletmeler arasında doğrudan bir bağlantı olduğunu söyleyebilirim. Girişimciler, inovatif fikirlere sahip ve bu fikirleri somutlaştırmak istiyor. Bu durum, küçük işletmelerin sayısının artmasına ve var olan işletmelerin de büyümesine doğrudan katkıda bulunuyor. Bu nedenle girişimcilerin fikirlerine çok önem vermek ve onlara fikirlerini somutlaştırma fırsatı sağlamak gerekiyor.” ifadelerinde bulundu.

“Türkiye’de de Başarılı Girişimci Sayısı Artıyor”

Türkiye’deki girişimlerin durumunu değerlendiren Mahmut Hatipoğlu, “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de başarılı girişimci sayısının arttığını söyleyebilirim. Girişimcilere fırsat yaratıldığı vakit, ülkede yeni iş olanaklarının arttığı bilinen bir gerçek. İşini bilen, kendini geliştiren girişimcilerin bulunması gerçekten çok önemli.” sözleriyle Türkiye’de de başarılı girişimcilerin bulunduğunu ve çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

“İnovasyonun Temelinde Girişimcilik Yatıyor!”

“Girişimcilik oldukça geniş bir kavram. Bu nedenle başarılı bir girişimcinin bazı kavramlara hakim olması gerekiyor. İnovasyon bunlardan bir tanesi. Girişimciliğin temelinde inovasyonun yattığını söyleyebilirim. Bir fikri, teknolojiyi, ürünü inovasyonla geliştirdiğinizde fikirlerin çok değerli hale geldiği görülüyor. Bu nedenle iyi bir girişimcinin inovasyonu temele alması çok önemli!”