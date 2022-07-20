Giyim mağazasının ortasında seccade açıp namaz kıldı

Yabancı uyruklu bir kadın, İstanbul Nişantaşı'ndaki bir giyim mağazasının ortasında namaz kıldı.

Yabancı uyruklu bir kadının mağaza ortasında seccade açarak namaz kıldığı görüldü.

Olay İstanbul Nişantaşı'ndaki dünyaca ünlü bir giyim mağazasında meydana geldi. Yabancı uyruklu bir kadın seccadesini açarak namaz kıldı. Kadının namaz kıldığını gören bir kişi güvenliğe haber verdi. Ancak güvenliğin kadına müdahale etmediği öğrenildi.

O anlar çevredekilerin kameralarına yansıdı.

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