Gizli fon davasında ara karar açıklandı

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle aralarında futbol dünyasından ünlü isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen bankacı S.E.'nin davasında ara karar açıklandı.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü S.E.'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada tutuklu sanık S.E. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile müştekiler de katıldı.

‘’Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum’’

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık S.E., “Önceki ifadelerimi tekrar ederim, tahliyemi talep ediyorum. Annemi özledim, ona bakacak kimse yok ev hapsi cezası almak istiyorum. Ekonomik olarak çok zor durumdayım” dedi.

S.E.'nin genel müdürü ve yardımcısına zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık S.E.’nin tutukluluk halinin devamına karar verirken, sanıklar H.A. ile M.A.’nın zorla getirilerek savunmalarının alınması için yazı yazılmasına hükmetti.

Birleşen dosya için tekrar ifade verecekler

Fatih Terim, Selçuk İnan, C.D., İ.K. ve Ö.K.’nin birleşen dosya kapsamında talimat aracılığıyla şikayetlerinin alınmasına karar veren heyet, aralarında Arda Turan, Buse Terim, Emre Belözoğlu, Fernando Muslera ve Volkan Bahçekapılı’nın da bulunduğu 20 kişinin ise şikayetlerinin alınması için duruşma salonunda hazır edilmesine hükmetti.



Mahkeme ayrıca, müşteki sanık S.A.’nın savunmasının alınması için hakkında yakalama kararı çıkarılmasına da hükmederek duruşmayı 21 Nisan tarihine erteledi.

İHA