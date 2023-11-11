Göçmen kaçakçılığı yapan şebekeden polisler de çıktı!

İstanbul'da göçmen kaçaklığı şebekesine yönelik operasyonda aralarında polis ve nüfus müdürlüğü çalışanlarının da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda şebeke lideri olduğu belirlenen H.G. da gözaltına alındı. G.'nin telefonunu inceleyen ekipler, şebekeyle bağlantılı 10 şüpheli daha tespit edildi. Bu şüpheliler 7 Kasım'da düzenlenene operasyonla yakalandı. Şüphelilerin dijital incelemesinden belirlenen 5 şüpheli daha tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheliden 3'ünün aktif görevde polis memuru, birinin ise emekli polis memuru olduğu, 2'sinin nüfus idaresinde çalıştığı birinin ise vergi memuru olduğu öğrenildi.

PARMAK İZİ KAYITLARI SİLİNDİ İDDİASI

İddiaya göre, göçmen kaçakçılığı yapan ve gözaltına alınan memurlar, alınan tahdit ve pasaport bilgileri ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü üzerinden usulsüz işlemler yaptı. Kaçak olarak ülkemize gelen yabancıların ikamet izni almasını sağladı. Bu işlem yapılırken, suça karışan bazı yabancıların parmak izi kayıtları silindi.

Yine şüphelilerin vize ihlali yapan yabancılara tahdit koyulmasının engellediği, böylelikle ülkemize girişlerinde herhangi bir yasakla karşılaşmamalarını sağladıkları da anlaşıldı. Bazı yabancıların hakkında giriş yasağı bulunmasına rağmen ülkeye girişinin sağlandığı da tespit edildi. Şüphelilerin ikamet izni almak isteyen yabancıları üçüncü kişilerin adreslerinde oturuyor gibi gösterdikleri de belirlendi. Ev sahibinin haberi olmadan dairesinde gösterilen yabancılara usulsüz ikamet izni alındığı ve tüm bu işlemleri maddi menfaat karşılığı yapıldığı belirlendi. İddiaya göre şebeke boş evleri belirlemek için İl Nüfus Müdürlüğü personeli S.B.'den bilgi aldı. Bu adresler moto kurye F.Ö. tarafından kontrol edildi. Uygun olan adresler, sahte belgeler üzerinden yabancıların kaldığı konutlar olarak gösterildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest kalırken 13 şüpheli adliyeye gönderildi.

DHA