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  3. 14 Aralık 2017 13:03

Göçmenler kayalıklarda mahsur kaldı

İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan ve kayalıklarda mahsur kalan 68 kişi kurtarıldı.

Göçmenler kayalıklarda mahsur kaldı
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Dikili açıklarında göçmenler kayalıklarda mahsur kaldı Dikili açıklarında göçmenler kayalıklarda mahsur kaldı

Alınan bilgiye göre, gece "ALO 158 Sahil Güvenlik İhbar ve Talep Hattı"nı arayan bir kişi, bir grup göçmenin denizdeki kayalıklarda mahsur kaldığı ihbarında bulundu.

Konuyu araştıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, aramanın Dikili'nin Bademli Mahallesi açıklarından yapıldığını belirledi.

Bölgeye hareket eden sahil güvenlik botları ve helikopteri, kayalıklarda bir lastik bot ile 68 göçmen olduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgeye 2 helikopter ve denizden de Sahil Güvenlik Komutanlığı botu gönderildi.

TAMAMI KURTARILDI

Bölgenin kayalık olması nedeniyle havanın aydınlanmasını bekleyen ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahsur kalan göçmenlere helikopterle insani yardım ulaştırdı.

İlk etapta kayalıklarda bekleyen 4 çocuk, arama kurtarma timi tarafından çelik halatla helikoptere alındı. Çocuklar, helikopterle Dikili Limanına götürüldü.

Göçmenlerin tamamı Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı botlarla kurtarılan göçmenler Dikili Limanı'na getirildi.

Bu arada, göçmenleri taşıyan lastik botun kayalıklar arasında olduğu görüldü.

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