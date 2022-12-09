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Gökçeada ve Bozcaada seferleri 2 gün yapılamayacak

Gökçeada ve Bozcaada seferleri 2 gün yapılamayacak
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Gökçeada ve Bozcaada'ya yarın ve pazar günü yapılması planlanan feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'ndeki beklenen fırtına nedeniyle, Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yarın ve pazar günü yapılması planlanan tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. 

Konuyla ilgili olarak Gestaş’tan yapılan açıklamada, “10-11 Aralık 2022 Cumartesi ve Pazar günleri Kabatepe-Gökçeada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 10.12.2022 Cumartesi (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, Bozcaada'dan saat 07.00'de, Geyikli'den ise saat 08.00'de sefer yapılacak olup, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir. 11.12.2022 Pazar günü Geyikli-Bozcaada hattında, tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir” denildi. 

 

Etiketler gökçeada bozcaada
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