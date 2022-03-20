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Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Gökçeada ve Bozcaada seferlerine fırtına engeli

Çanakkale'de, Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada'ya feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde poyrazın etkili olması nedeniyle Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine birçok feribot seferini iptal etti. Bozcaada-Geyikli hattında; Bozcaada'dan saat 07.00, Geyikli'den ise saat 08.00'deki feribot seferleri yapılırken, gün içinde diğer tarifeli seferler iptal edildi. Gökçeada-Kabatepe hattında ise Gökçeada'dan saat 07.00 seferi yapıldı. Kabatepe'den ise sadece saat 15.00 seferi yapılacak. Bu hatta da gün içindeki diğer tarifeli seferler iptal edildi. 

YARINKİ SEFERLER DE İPTAL 

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege'deki poyraz nedeniyle Bozcaada-Geyikli ve Gökçeada-Kabatepe hatlarında yarınki bütün feribot seferlerinin de iptal edildiğini duyurdu.

Etiketler gökçeada bozcaada feribot seferi
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