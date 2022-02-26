Gökçek, Stephan Hawking'in heykeliyle konuştu: ''Nasıl öbür taraf?''

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Stephan Hawking'in balmumu heykeliyle konuştuğu anları Twitter'dan paylaştı. Videoda, Gökçek'in ''Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu?'' dediği duyuluyor.

Ankara'nın eski büyükşehir belediye başkanı Melih Gökçek'in, İngiliz fizikçi Stephen Hawking’in balmumu heykeliyle çektiği video, sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoyu Gökçek, Twitter hesabından paylaştı.

Gökçek, "Stephen Hawking geçici olarak tebdil-i mekân yapıp Türkiye ye gelmiş, kendisine bir şeyler sordum… Gıkı çıkmadı…" notuyla yayımladığı videoda Hawking’in balmumu heykeline şunları şöylüyor:

“Nasılsın? Nasıl öbür taraf? Rabbimi inkâr ediyordun değil mi. Bak ölüm hepimize hak. Bak susmuş duruyorsun. Ya… Kendini çok büyük zannediyordun ne oldu? Girdin toprağın altına. Şimdi hesabı rabbime veriyorsun. Hadi bakalım."

STEPHEN HAWKING KİMDİR?

İngiliz fizikçi, kozmolog, astronom, teorisyen ve yazar Stephen Hawking, Einstein'dan bu yana dünyaya gelen en parlak teorik fizikçi olarak kabul ediliyor. 12 onur derecesi alan ve 1982'de CBE ile ödüllendirilen Hawking; hayatı boyunca birçok madalya ve ödül aldı.

Öte yandan Hawking, Royal Society'nin ve National Academy of Sciences (Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi) üyesiydi. Ünlü fizikçi, 14 Mart 2018'de yaşamını yitirmişti.