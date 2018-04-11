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  3. 11 Nisan 2018 08:10

Gökçek'ten yeni La Casa De Papel tweetleri

Melih Gökçek, Türkiye'de oldukça popüler olan İspanyol dizisi La Case De Papel ile ilgili iddialarına bir yenisini daha ekledi.

Gökçek'ten yeni La Casa De Papel tweetleri
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Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter hesabından dünyada reyting rekorları kıran ünlü La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında "Kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazan Gökçek, "Üst akıl La Casa De Papel kahramanlarını isyanın sembolü olarak kabul etmişlerdir" dedi. Gökçek'in tweetleri sosyal medyada büyük yankı bulurken, komplo teorileri kurduğunu iddia eden kullanıcılar da oldu

İşte Gökçek'in o tweetleri:

Melih Gökçek'ten ''La Casa De Papel'' bombasıMelih Gökçek'ten ''La Casa De Papel'' bombası

 

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