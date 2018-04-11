Gökçek'ten yeni La Casa De Papel tweetleri

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek resmi Twitter hesabından dünyada reyting rekorları kıran ünlü La Casa De Papel dizisiyle ilgili paylaşımlarda bulundu. Paylaşımlarında "Kesinlikle devlet yetkileri konuyu araştırmalı" diye yazan Gökçek, "Üst akıl La Casa De Papel kahramanlarını isyanın sembolü olarak kabul etmişlerdir" dedi. Gökçek'in tweetleri sosyal medyada büyük yankı bulurken, komplo teorileri kurduğunu iddia eden kullanıcılar da oldu

İşte Gökçek'in o tweetleri:

Melih Gökçek'ten ''La Casa De Papel'' bombası