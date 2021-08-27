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Googlebox yıldızı Andy Michael hayatını kaybetti

Googlebox yıldızı Andy Michael hayatını kaybetti

Googlebox yıldızı Andy Michael 61 yaşında yakalandığı hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Andy Michael'in ölümünün ardından hayranları sosyal medyadan duygularını dile getirdi.

Ünlü yıldızın bağlı bulunduğu ajans, "Gogglebox yıldızı Andy Michael'ın 61 yaşında kısa bir hastalıktan sonra aramızdan ayrıldı. Çok önemli bir insanın ölüm haberini paylaşmaktan büyük üzüntü duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Gogglebox'a çok fazla zeka ve içgörü kazandıran emekli otelci Andy, 2013'ün ilk bölümünde görünen dizinin orijinal oyuncularından biriydi.

Andy Michael kimdir?

Katy, Alex, Pascal ve Louis adında dört çocuğu bulunan Andy Michael'ın eşi Carolyne, büyük üzüntü içinde olduklarını ifade ederek, ünlü yıldızın son günlerini huzur içinde geçirdiğini söyledi.

Etiketler googlebox yıldız Andy Michael
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