Görevden alınan Egemen Bağış'tan ilk açıklama

Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği görevini yürütürken, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzaladığı kararla görevden alınan eski AK Partili milletvekili Egemen Bağış sessizliğini bozdu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan son büyükelçiler kararnamesinde Türkiye'nin Prag Büyükelçiliği görevini yürütürken görevden alınarak merkeze çekilen ve yerine KKTC eski Büyükelçisi Metin Feyzioğlu atanan eski AK Partili Egemen Bağış'tan ilk açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bağış, şu ifadeleri kullandı: "Prag’daki görev süremizi tamamlarken, Çekya Ticaret Odaları Birliği iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolardan 6.5 milyar dolara yüklenmesindeki rolümüz nedeniyle kurumun en üst nişanı olan Altın Merkür madalyasını takdim etti. Konuyu haber ekranlarına taşıyan NTV’ye teşekkürler"