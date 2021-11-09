Görgü tanıkları konuştu: Malatya'da çöken bina hakkında korkunç iddia

Malatya'da 2 katlı bir bina çöktü. Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları devam ederken görgü tanıklarından açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Malatya'nın Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Sıtmapınarı Mahallesi İnönü Caddesi'nde bulunan ve 2 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi.

Enkaz altında çok sayıda kişinin olduğu öğrenilirken arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İlk gelen bilgilere göre, içerisinde 20 kişinin olduğu tahmin edilen binadan 11 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

"TADİLAT VARDI" İDDİASI

Öte yandan bölgedeki görgü tanıkları, söz konusu binadaki bir iş yerinde gün boyunca tadilat yapıldığını belirterek bir kolonun da kesildiğini iddia etti.



BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN'DAN AÇIKLAMA

İddialarla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulunan Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan "Dükkanlarda tadilat yapıldığına dair resmi bir bilgi yok" ifadelerini kullandı.