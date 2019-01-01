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  3. 01 Ocak 2019 18:25

Grip şüphesiyle gitmişti... Acı haber geldi

Zonguldak'ta 2 yıl önce grip şüphesiyle hastaneye giden ve kanser teşhisi konulan genç kız hastanede hayatını kaybetti.

Grip şüphesiyle gitmişti... Acı haber geldi
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Zonguldak'ta 2 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede rabdomiyosarkom kanseri olduğunu öğrenen Ayla Serap Çile (20), dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Genç kız, gözyaşları arasında toprağa verildi. 

Ayla Serap Çile, 2 yıl önce evde rahatsızlanması üzerine babası Serkan Çile tarafından grip şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde genç kızın kaslardan kaynaklanan kansertürü olan rabdomiyosarkom adı verilen kanser hastalığına yakalandığı tespit edildi. Hastalığı 4'üncü evresinde ortaya çıkan Ayla Serap Çile'nin tedavisine hemen başlandı. Garsonluk yapan baba Serkan Çile, kızını yaşatmak için İstanbul'a taşındı. Ayla Serap Çile'nin geçen yıllarda hastalığı ilerledi. İstanbul'da özel hastanede tedavi gören genç kız, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Yeni yıla umutla girmek isteyen Serkan Çile, acı haberle yıkıldı.

Kızını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Serkan Çile, "Mekanın Cennet olsun kızım. Güle güle git. Rabbim seni cennetinde eylesin. Baban seni çok seviyor. Meleğim, prensesim" diye duygularını paylaştı. Ayla Serap Çile'nin cenazesi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

DHA

hastane , zonguldak , şüphe
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