Gümrük memuruna tokat adan müdür görevden alındı

Ticaret Bakanlığı'nca yapılan idari tahkikat sonucunda, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan görevinden alındı.

Ticaret Bakanlığı, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Vekili Osman Erdoğan hakkında sosyal medyada yapılan paylaşımların incelenmesi ve soruşturulması için müfettişler görevlendirildi.

Erdoğan'ın bir memura tokat attığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanmasının ardından tepkilere neden olmuştu.



Bakanlık harekete geçti

Bu tepkilerin ardından Ticaret Bakanlığı harekete geçti.

Bakanlığın, Twitter hesabından, Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Erdoğan'a ilişkin paylaşım yapıldı.

Görevden alındı

Açıklamada, "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan idari tahkikat sonucu görevinden alınmıştır." ifadesi kullanıldı.