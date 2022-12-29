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Skandal görüntüler: Gümrük müdüründen herkesin içinde memura tokat

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Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürlüğü'ünde çekildiği iddia edilen görüntü sonrası Bakanlık harekete geçti.

İzmir Milletvekili Mahir Polat, Ticaret Bakanlığı Gürbulak Bölge Müdürü Osman Erdoğan'ın, bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı ana ait görüntüleri paylaştı.

CHP'Lİ POLAT: BU NE REZALET!
Polat, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'u da etiketlediği paylaşımında "Bu ne rezalet Mehmet Muş!? Bir muhafaza memurunu mükellefin önünde nasıl tokat atıp küfredebilir bir müdür? Mesleğin ağırlığını özümsemiş onurlu insanlar yapmalı bu iş" ifadelerini kullandı.

'BAK SAKALLI GELMİŞ'
Videoda bir toplantıda konuşan Osman Erdoğan, ayakta duran iki memuru göstererek 'İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama bu adam öyle değil, bak sakallı gelmiş' dedikten sonra bir memura tokat atıyor.

 Erdoğan, tokatın ardından 'Eşek sıpası' dediği duyuldu.

TİCARET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Söz konusu görüntüler sonrası Ticaret Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan hakkında bugün sosyal medyada yapılan paylaşımlar ve yayımlanan videolarda yer alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi ve soruşturulması için Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Etiketler sakal müdür gümrük müdürü tokat
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