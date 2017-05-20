Güneşe aldanmayın ! Çok kuvvetli yağış geliyor...

Sıcaklıklarda 2-3 derece azalma beklenen bölgede, rüzgarın yağış sırasında kuvvetli esmesi öngörülüyor. İstanbul'da bugün hava güneşli ancak yarından itibaren yağışlar bekleniyor.

Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ile Adıyaman için sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede, sabah saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.

İL İL HAVA DURUMU

Sıcaklıklarda 2-3 derece azalma beklenen bölgede, rüzgarın yağış sırasında kuvvetli esmesi öngörülüyor.

Vatandaşların bölgesel dolu yağışları, kuvvetli rüzgar değişimi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olması istendi.

DOĞU ANADOLU'YA DA SAĞANAK GELİYOR



Doğu Anadolu Bölgesi'nde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Erzincan çevresinde zaman zaman kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altında seyredeceği bölgede, rüzgarın güneybatıdan orta kuvvette, zaman zaman kuvvetlice eseceği öngörülüyor.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları Kars'ta 7, Ardahan ve Erzurum'da 8, Ağrı'da 9, Erzincan ve Tunceli'de 10, Iğdır'da 15 derece kaydedildi.

Günün en yüksek sıcaklıklarının ise Iğdır'da 29, Ağrı'da 23, Kars'ta 21, Tunceli'de 20, Erzincan'da 19, Erzurum ve Ardahan'da 18 derece olması bekleniyor.



